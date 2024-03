Perquisizione della guardia di finanza a casa Milan: indagati Furlani e Gazidis

Il Milan nel mirino della finanza. Martedì pomeriggio i militari della guardia di finanza hanno effettuato una perquisizione a casa Milan, sede del club rossonero in via Aldo Rossi. Le fiamme gialle hanno controllato gli uffici dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, indagato insieme al suo predecessore Ivan Gazidis e ad altre due persone. La guardia di finanza ha sequestrato dei documenti. Le perquisizioni, poi, si sono spostate nelle abitazioni private dei coinvolti e, secondo le ultime notizie apprese, i militari avrebbero copiato i dati contenuti nei computer e nei cellulari.

Le ipotesi di reato sono di appropriazione indebita, ostacolo alla vigilanza della Covisoc e bancarotta. Le verifiche riguardano le operazioni legate alla cessione della società da parte di Elliott al fondo RedBird. A coordinare le indagini il pm Giovanni Polizzi.

Il sospetto è che l'Ad Furlani abbia ostacolato l'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza per le comunicazioni alla Figc sui reali titolari della società durante l'operazione RedBird. Il Milan, infatti è stato acquisito nel 2022 dal fondo RedBird Capital Partners che, al momento, non ha rilasciato alcun commento.

"In merito alla perquisizione avvenuta in data odierna nella propria sede, la società Ac Milan risulta terza ed estranea al procedimento in corso che attiene all'acquisizione della stessa, perfezionata nell'agosto 2022. L'indagine che coinvolge anche i legali rappresentanti con potere di firma, Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, attuale e precedente Ad delcClub, ipotizza non corrette comunicazioni alla competente autorità di vigilanza. La società sta prestando piena collaborazione all'autorità inquirente", ha fatto sapere in una nota della società rossonera.