Ladri scatenati a Milano: svaligiati 4 appartamenti in pieno centro

Quattro colpi in meno di 24 ore. Ladri scatenati a Milano, dove tra il pomeriggio e la notte di domenica sono stati denunciati quattro furti in abitazione, tutti in pieno centro città.

Il primo allarme è scattato alle 17.20 da via Arco, a due passi dal Castello sforzesco. Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, i malviventi hanno colpito in due diversi appartamenti, al primo piano. Entrambe le porte sono state forzate e dalle case - in una vive una coppia di italiani 28enni, nell'altra un 48enne cittadino cinese - sono spariti monili, gioielli e borse.

Alle 22.30 altra richiesta d'aiuto al 112, questa volta da via Mascagni, in zona Porta Monforte. Dall'appartamento di una 50enne e un 64enne, entrambi italiani, sono stati portati via tutti i monili che erano all'interno di una cassaforte. I proprietari di casa, ascoltati dagli agenti, hanno messo a verbale che né sulla porta né sulle finestre c'erano segni di effrazione.

All'una l'ultimo furto, scoperto in via Senato, a casa di una 40enne. Lì i ladri, anche in questo caso rimasti ignoti, hanno manomesso la porta e sono poi fuggiti con preziosi e gioielli dopo aver messo a soqquadro l'abitazione. I bottini dei tre colpi, di sicuro ingenti, sono ancora da quantificare.