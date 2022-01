Alcolici, auricolari e profumi: quattro ladri arrestati in poche ore

Stesso modus operandi, stesso finale. Quattro persone sono state arrestate nella serata di lunedì a Milano con l'accusa di tentato furto aggravato dopo tre blitz all'interno di tre diversi negozi in città.

Il primo a finire in manette è stato un 35enne italiano fermato da una volante dopo aver rubato 10 bottiglie di superalcolici, per un valore di 300 euro, nell'Esselunga di via Carlo de Angeli. Con la "spesa" in un sacchetto di plastica, l'uomo si è avviato verso l'uscita, ma è stato bloccato dalla guardia giurata e arrestato.

Poco dopo la stessa sorte è toccata a un 22enne, cittadino moldavo, sorpreso con 200 euro di profumi rubati all'interno del centro commerciale di Citylife. A chiudere la serie ci hanno pensato un 31enne e un 32enne - entrambi marocchini ed entrambi con precedenti - arrestati dopo un blitz nell'Esselunga di via dei Missaglia. I due sono stati fermati all'uscita del supermercato con 3 paia di auricolari dal valore di 300 euro nascosti nelle giacche e sono stati arrestati.