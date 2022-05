Il 15enne che fa shopping gratis in corso Vittorio Emanuele

Fatale fu l'ultimo colpo. Un ragazzino di 15 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato mercoledì pomeriggio a Milano dopo una serie di furti nei negozi del centro messi a segno insieme a un complice, per ora fuggito.

L'allarme è scattato verso le 18 dall'Adidas store di corso Vittorio Emanuele, dove il 15enne e l'amico hanno aggredito l'addetto alla sicurezza - un kosovaro di 51 anni - nel tentativo di fuggire dal negozio con una maglietta appena rubata. Il ladro è però stato subito raggiunto dalla polizia, subito allertata dal vigilante, ed è stato bloccato.

Addosso i poliziotti gli hanno trovato altri vestiti, dal valore totale di circa 200 euro, che erano stati rubati poco prima in altri locali della stessa strada. Il 15enne è stato arrestato con l'accusa di tentata rapina per il blitz all'Adidas ed è stato indagato per ricettazione proprio per il possesso degli abiti.