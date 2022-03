Fa la scorta di bagnoschiuma 'gratis' ma viene arrestato

È entrato in negozio e ha preso bagnoschiuma e altri prodotti per l'igiene personale, per poi passare dalle casse senza pagare. Ma la scorta di saponi gli è costata l'arresto. L'accaduto martedì 22 marzo in viale Monza a Milano.

Nei guai un 32enne egiziano, irregolare in Italia e con precedenti. In totale aveva sottratto docciaschiuma e altri articoli per un centinaio di euro circa. La security però ha notato i suoi movimenti e allertato il 112.

Sul posto nel frattempo è accorsa una volante della polizia di Stato e il 32enne è stato arrestato. Ora deve rispondere di furto aggravato.