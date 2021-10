E' ai domiciliari ma va al centro commerciale a rubare le scarpe

Ha rubato tre paia di scarpe da un negozio del centro commerciale Vulcano di Sesto San Giovanni ma è stato notato dagli addetti alla sicurezza e arrestato.

E' successo mercoledì 20 ottobre nel pomeriggio, intorno alle tre e mezza. L'uomo, un tunisino di trentatré anni, si sarebbe dovuto trovare in casa, poiché era agli arresti domiciliari per un altro reato, ma è comunque uscito e si è recato al centro commerciale.

Entrato in un negozio di scarpe ne ha rubato tre paia, rompendo il meccanismo antitaccheggio. Tuttavia gli addetti del negozio lo hanno notato e hanno chiamato i carabinieri. Questi, arrivati sul posto, lo hanno bloccato e arrestato per il reato di evasione dai domiciliari, denunciato per tentato furto. Nel frattempo l'arrestato ha accusato un lieve malore alla testa ed è stato medicato sul posto.