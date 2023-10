Turista denuncia furto da 700mila euro in un hotel di lusso a Milano

Un furto da 700mila euro in una camera di un hotel di lusso in centro a Milano. È quanto ha denunciato una donna di 77 anni ai carabinieri della Compagnia Duomo di Milano nel pomeriggio di domenica anche se il 'colpo', stando ai sospetti dell'anziana, sarebbe avvenuto nei giorni precedenti.

Prima di procedere con la denuncia la turista, che vive a Montecarlo, ha preferito controllare se la sua trousse con i preziosi gioielli si trovasse nella sua abitazione monegasca ma una volta confermato che non si trovava in casa, è ritornata nell'albergo, alle spalle di via Manzoni nel Quadrilatero della Moda, e insieme al personale ha chiamato le forze dell'ordine per denunciare.

Gli investigatori dei militari ora stanno cercando di approfondire la vicenda. Da un lato, viste come sono andate le cose, la denuncia in sé e dall'altro chi è come eventualmente abbia potuto avere accesso alla camera dove la donna era ospitata. Telecamere di videosorveglianza e testimoni, saranno il punto di partenza delle indagini.