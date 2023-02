La ladra che scippa una donna dentro da Primark, ma non sa che è una poliziotta cilena

La vittima più sbagliata che potesse trovare. Una ragazza di 24 anni, cittadina bulgara, è stata arrestata martedì pomeriggio a Milano dopo aver derubato una turista 35enne, una donna cilena che nel suo Paese lavora come poliziotta.

Il blitz della 24enne è avvenuto nel negozio Primark di via Torino, in pieno centro città. Lì, approfittando di un attimo di distrazione della vittima, che era uscita dal camerino per guardarsi allo specchio, la ladra ha rubato la borsa dell'agente ed è scappata.

La vittima, però, si è subito messa sulle sue tracce, l'ha inseguita ed è riuscita a bloccarla poco distante dal locale. La 24enne, che ha precedenti specifici, è poi stata dichiarata in arresto dalle volanti con l'accusa di furto aggravato.