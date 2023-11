L'eroico passante che placca il ladro intento a raggirare una vecchietta

Un furto ben elaborato ai danni di una vecchietta, ma fermato sul nascere da un passante. È avvenuto nel pomeriggio di martedì a Bollate. Un cubano di 23 anni con precedenti e irregolare in Italia, ha cercato di approfittarsi di una signora di 79 anni con una scusa qualunque per sfilarle da sotto il naso la borsetta.

L’uomo, accompagnato da un complice datosi alla fuga, ha puntato la sua vittima: una signora che stava salendo sulla propria auto. Si è avvicinato al finestrino suggerendole di scendere perché, secondo lui, ci sarebbe stato uno pneumatico forato. Una volta distratta l’anziana, il malvivente si è introdotto nella vettura prendendo la borsa con vari effetti personali, oltre a 35 euro in contanti.

Il piano non è andato a buon fine perché un passante ha notato l’uomo e, non solo ha chiamato soccorsi, ma è anche riuscito a bloccarlo fino all’arrivo dei carabinieri di Rho. I militari hanno recuperato tutta la refurtiva e hanno arrestato il cubano per furto aggravato, ora in attesa di rito direttissimo.