Ruba uno zaino al bar, poi se ne libera e getta anche la sua borsa

Aveva rubato lo zaino di una cliente del bar in cui si trovava, alle due di mercoledì pomeriggio. Non si aspettava, però, che la barista si sarebbe lanciata all'inseguimento. Nella foga, pensando di evitare ulteriori conseguenze, correndo si è liberata dello zaino rubato, ma anche della sua borsa.

E' stato comunque tutto inutile perché gli agenti del commissariato Mecenate, già avvertiti, sono arrivati sul posto, in via Castel Morrone (zona Risorgimento) e l'hanno bloccata. Si tratta di una donna peruviana di 29 anni. Poco prima, con due complici, aveva effettuato il furto. E, con sé, aveva il documento della vittima di un altro furto, avvenuto nei pressi della stazione centrale in un altro momento.

Di conseguenza la donna è stata arrestata per il furto in flagranza e denunciata per ricettazione, per il documento.