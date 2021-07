Una gru è crollata su un palazzo di Rozzano

Via Pier Paolo Pasolini, 3

Una gru alta oltre 20 metri è caduta su un palazzo di via Pasolini a Rozzano, hinterland Sud di Milano, nel primo pomeriggio di lunedì 26 luglio. La struttura, allestita per il rifacimento delle facciate dell'edificio, è crollata a causa del forte vento (simile a una tromba d'aria) che ha soffiato sul comune; negli stessi istanti la metropoli lombarda era alle prese con una bomba d'acqua.

Il crollo, più nel dettaglio, si è verificato intorno alle 13, come riportato dall'Agenzia regionale di emergenza urgenza. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma la struttura di ferro ha sfondato il tetto; alcuni contrappesi di cemento hanno distrutto uno dei muri perimetrali tra il terzo e il quarto piano. Non è ancora chiaro se abbia causato danni strutturali all'edificio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno evacuato tutte le 24 famiglie all'interno dello stabile e che stanno procedendo alla rimozione della gru. I lavori, secondo quanto appreso da MilanoToday, potrebbero durare per parecchie ore. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la polizia locale.

Maltempo a Rozzano, grandine devasta le auto parcheggiate

Quello di lunedì 26 luglio è solo l'ultimo danno causato dal maltempo a Rozzano. Giovedì 8 luglio una maxi grandinata aveva devastato decine di auto che erano parcheggiate all'interno del parcheggio di un centro commerciale di Rozzano: i chicchi di ghiaccio (grandi come arance) avevano distrutto lunotti e parabrezza delle auto.