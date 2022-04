Il 17enne in moto senza patente e senza assicurazione (con la cocaina in tasca)

Niente patente, né assicurazione. Ma la droga in tasca. Un ragazzino di 17 anni, un giovane milanese, è finito nei guai domenica sera dopo essere stato sorpreso a guidare una moto a Monza senza praticamente nessuno dei documenti necessari.

I guai per lui sono iniziati in via Duse, dove è stato fermato da una pattuglia della Locale per un normale controllo. Dalle verifiche è subito emerso che il mezzo era sprovvisto di assicurazione e che lo stesso conducente non aveva la patente. Ma non solo. Perché gli agenti hanno poi accertato che il 17enne aveva in tasca alcune dosi di cocaina e che, verosimilmente, aveva fatto uso della stessa sostanza stupefacene prima di mettersi alla guida, tanto che è stato accompagnato all'ospedale San Gerardo per essere sottoposto a tutti i controlli.

La polizia locale di Monza ha provveduto a sequestrare la cocaina e a riaffidare il giovane alla madre. A carico del minorenne sono stati ipotizzati i reati di guida sotto effetto di droga e la detenzione ai fini di spaccio.