L'imbianchino che ruba una pistola a casa di un cliente (e poi non va più a lavorare)

Sparito lui, sparita l'arma. Ma non per molto. Un uomo di 27 anni, un cittadino di El Salvador che lavora come imbianchino e muratore per una ditta di Melegnano, è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di furto per aver rubato una pistola a casa di un cliente.

Ad allertare i militari, nelle scorse ore, è stato proprio il titolare dell'azienda di cui è collaboratore il ragazzo. L'uomo, un italiano di 52 anni, si è presentato dai militari e ha raccontato che lo scorso 18 agosto, mentre lavorava in un appartamento di via Cavour a Melegnano, aveva trovato in un cassetto una pistola Beretta calibro 7,65. A quel punto aveva telefonato al proprietario dell'abitazione, un 55enne in quel momento fuori città per ferie, che gli aveva detto che l'arma era del papà morto e gli aveva chiesto di metterla in un mobile nello sgabuzzino, da chiudere a chiave.

Il muratore, stando a quanto lui stesso ha ricostruito con i carabinieri, aveva fatto quanto chiesto dall'uomo, ma due giorni dopo si era accorto che il mobiletto era stato forzato e che qualcuno aveva portato via la Beretta. Il titolare della ditta ha poi segnalato agli investigatori una strana coincidenza, spiegando che da quello stesso giorno il suo collaboratore non si era più presentato al lavoro.

Ed, evidentemente, la coincidenza non era un caso. Perché mercoledì i militari hanno raggiunto il 27enne a casa sua, al Corvetto, a Milano, e hanno trovato proprio la pistola rubata, oltre che quasi 50 grammi di marijuana, motivo per cui è stato anche indagato per furto e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il proprietario dell'arma è stato invece denunciato per omessa denuncia di arma comune da sparo perché non aveva mai "registrato" la Beretta appartenuta a suo padre.