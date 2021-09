Incendio nella residenza universitaria della Bocconi nella notte

Un incendio di ridotte dimensioni è scoppiato nella residenza universitaria della Bocconi nell'omonima via. Il fatto è avvenuto intorno alle 21.30 della scorsa sera. Sarebbe stato un cestino dei rifiuti (forse un mozzicone di sigaretta?) a dare il via al piccolo rogo che, per fortuna, è rimasto circoscritto. In pochi minuti gli ambienti di un piano interrato si sono riempiti di fumo provocando l'allarme tra i ragazzi, che hanno chiamato i vigili del fuoco.

Secondo quanto riporta Areu tre persone, tra i 25 e i 55 anni, sono rimaste lievemente intossicate: sono state medicate sul posto, anche se non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco hanno rapidamente domato le fiamme. Non dovrebbero esserci danni strutturali dall'edificio. Si cercherà ora di capire che cosa possa aver provocato l'incendio.