Incendio in casa: donna muore a letto carbonizzata

Il fuoco l'ha sorpresa mentre era a letto. Non è riuscita a fuggire, né a dare l'allarme e per lei non c'è stato nulla da fare. Dramma martedì sera a Cornaredo, nel Milanese, dove si è verificato un incendio costato la vita a una donna di 68 anni, Tamara T., un'italiana con problemi di disabilità. Il rogo è divampato verso le 3 in un appartamento al terzo piano del condominio che si trova al civico 5a di via Primo Levi.

Nell'abitazione, stando a quanto appreso, in quel momento si trovava soltanto la donna. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme, hanno trovato la 68enne nel letto, ormai morta carbonizzata. I caschi rossi hanno invece salvato il gatto che faceva compagnia all'anziana.

Ancora in corso di accertamento le cause del rogo, su cui indagano i carabinieri. La salma della 68enne è stata affidata all'autorità giudiziaria.