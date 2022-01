Incendio a Milano, appartamento a fuoco

Un appartamento avvolto dalle fiamme. Incendio nella serata di martedì 4 gennaio, intorno alle 20.30, in via Lopez, zona Quarto Oggiaro.

Le fiamme sono divampate al piano terra di un palazzo di nove, al civico 6, scala B. "Mi sono affacciata perché ho sentito i vicini urlare 'a fuoco!", racconta una testimone.

Uno dei condomini avrebbe provato a estinguere il rogo con un estintore, ma senza riuscirci: le fiamme erano già troppo alte. A domarle sono stati invece i vigili del fuoco, accorsi sul posto con più mezzi.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito; soltanto due signore sarebbero state soccorse dal personale del 118 per un'intossicazione da fumo. Sul posto anche i carabinieri, i cui rilievi saranno utili a ricostruire l'origine e le cause dell'incendio.