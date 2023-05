Incendio in un'azienda di Legnano: tre persone ustionate

Tre persone ustionate e momenti di grande concitazione e apprensione per un incendio scoppiato in un capannone della ditta Enrico Meraviglia a Legnano (Milano). Lunedì pomeriggio l'allarme è scattato poco dopo le 16.

Nell'azienda specializzata nella lavorazione del legno, in via Amalfi 16, sono subito intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano con cinque squadre. Tre invece le ambulanze dell'Azienda regionale emergenza urgenza. Oltre agli agenti della polizia locale.

Uno dei proprietari, 82 anni, e due dipendenti di 27 anni che erano all'interno dell'azienda sono rimasti ustionati e trasportati in codice giallo all'ospedale di Legnano. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Le fiamme sono state domate dai pompieri che indagano per comprendere il motivo che ha fatto scatenare il rogo.