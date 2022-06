Incendio a Milano, fiamme in un 'parcheggio': alta colonna di fumo nero

Incendio martedì mattina a Milano. Poco prima delle 13, per cause ancora in corso di accertamento, un rogo è divampato in un'autorimessa che si trova in via Giacomo Watt, in zona San Cristoforo. L'area in cui sono scoppiate le fiamme, stando a quanto finora appreso, sarebbe una ex ditta di autodemolizioni di circa 1.500 metri quadrati che al momento "ospita" delle macchine.

Ad andare a fuoco sarebbero stati rifiuti e masserizie che erano accatastati nel cortile del capannone. A dare l'allarme sono stati i residenti della zona, spaventati e preoccupati dalla densa colonna di fumo nero che si è levata nel cielo.

Sul posto sono immediatamente intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco, che sono riusciti a spegnere l'incendio in poco tempo. Danneggiate anche tre macchine che erano parcheggiate nell'area. Le indagini sono affidate alla polizia locale, che dovrà accertare le cause del rogo - insieme ai pompieri - e verificare i documenti relativi allo stoccaggio dei rifiuti nella zona.