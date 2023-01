Treno contro segnale, guasto a linea elettrica e binari: ritardi fino a 120 minuti

Ritardi e cancellazioni per la circolazione ferroviaria di Milano dopo che un treno regionale di Trenord in manovra, senza passeggeri a bordo, ha superato un segnale provocando danni alla linea elettrica e a un fascio di binari. E' successo intorno alle tre e venti di venerdì pomeriggio.

Lo rende noto Ferrovie dello Stato, secondo cui il danno ha causato l'impossibilità di operare alcuni "itinerari di arrivo e partenza" dalla stazione di Milano Centrale. In particolare, i treni sulla direttrice Torino-Roma non raggiungono Milano Centrale ma fermano a Milano Rogoredo e Rho Fiera. I treni della direttrice Torino Venezia fermano a Certosa e Lambrate. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per riparare il danno. La circolazione resterà rallentata per alcune ore. Si parla di ritardi fino a 120 minuti.