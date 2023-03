L'inseguimento tra la Panda dei carabinieri e la Bmw dell'idraulico (ubriaco)

Panda batte Bmw. Inseguimento sabato notte tra i carabinieri - a bordo proprio di una Panda d'ordinanza - e un idraulico 34enne, fuggito all'alt a bordo della sua Bmw. Tutto è iniziato poco dopo le due, quando una pattuglia dei militari di Besana ha notato la macchina che arrivava a forte velocità in via Alcide De Gasperi.

La pattuglia a quel punto ha cercato di fermare la vettura, una Serie 2, ma per tutta risposta il conducente ha invaso la corsia opposta, ha accelerato a si è dato alla fuga. I carabinieri sono così ritornati a bordo della loro Panda e hanno cominciato a dare la caccia alla Bmw, che dopo diversi chilometri è stata raggiunta a Triuggio al termine di una lunga corsa.

Quando il guidatore è sceso dalla macchina, i militari hanno immediatamente intuito che era ubriaco, tanto che barcollava e non riusciva a pronunciare frasi di senso compiuto. La conferma è arrivata con l'alcol test, che ha evidenziato un livello di alcol nel sangue di quasi 2,5 grammi per litro, praticamente cinque volte oltre il limite. Il 34enne è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza e gli è stata ritirata la patente, mentre l'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo. Inoltre l'uomo deve anche rispondere dell'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.