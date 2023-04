Chi è Julia Ituma, la pallavolista (milanese) morta a Istambul

Era nata a Milano da genitori nigeriani e sempre all'ombra della Madonnina aveva toccato per la prima volta un pallone da volley Julia Ituma, la pallavolista 18enne trovata morta nella mattinata di giovedì 13 aprile a Istambul (Turchia). Una carriera esplosa all'improvviso, anche grazie al suo fisico: alta 192 cm, già a 15 anni riusciva a saltare a 3,35 metri.

Dopo una brevissima parentesi nel basket (a 11 anni), Julia aveva iniziato a giocare a pallavolo con la polisportiva parrocchiale San Filippo Neri di via Gabbro, ad Affori. Successivamente, in contemporanea con gli studi al liceo scientifico con indirizzo sportivo Ettore Conti di Milano, era passata al Club Italia allenandosi al centro sportivo federale Pavesi. Alla Igor Gorgonzola di Novara era arrivata la scorsa estate. Proprio nella torrida estate del 2022 era stata protagonista della Nazionale Under 19 (oro europeo e riconoscimento di miglior giocatrice del torneo); nel 2021 era stata vicecampione del mondo. Nella giornata di mercoledì 12 aprile, invece, aveva perso la semifinale di ritorno di Champions League a Istanbul contro l’Eczacibasi.

La morte a Instanbul

La tragedia è avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì intorno a mezzanotte: la 18enne è morta precipitando dalla finestra della stanza dell'hotel di Istanbul dove alloggiava con la squadra. Ancora incerte le cause della caduta, sulle dinamiche dell'accaduto sta indagando la polizia turca. Secondo i primi accertamenti avrebbe nello stesso periodo avuto una lunga telefonata con qualcuno. Non è ancora certo, però, cosa sarebbe successo dopo, anche se, secondo la polizia, che sarebbe in possesso di immagini riprese dalle telecamere dell’albergo, il quadro sarebbe chiaro. Ora la salma è all’istituto di medicina legale per determinare la causa del decesso.

"Il Consolato generale a Istanbul, l'ambasciata di Ankara in stretto raccordo con la Farnesina stanno seguendo con la massima attenzione la triste vicenda della giovanissima pallavolista Julia Ituma, trovata senza vita a Istanbul, in Turchia, dove si trovava con la sua squadra, l'Igor Gorgonzola Novara, per la partita di Champions League - si legge in una nota diramata dalla Farnesina -. Il Consolato generale si è immediatamente attivato con i familiari di Julia ai quali sta prestando la massima assistenza mentre un costante raccordo è assicurato con la squadra e il suo direttore sportivo, nonché con la Federazione italiana di pallavolo e le autorità locali".

Un minuto di silenzio su tutti i campi di pallavolo

La tragedia ha lasciato un intero settore sportivo senza parole. "Siamo tutti sgomenti per questa tragedia che colpisce non solo il mondo pallavolo, ma tutto lo sport italiano", ha spiegato attraverso una nota Giuseppe Manfredi, presidente della Fipav, federazione italiana pallavolo. La federazione, inoltre, ha disposto un minuto di raccoglimento, in memoria di Julia Ituma, per tutte le gare pallavolistiche che si disputeranno da oggi a domenica.

"Oggi piangiamo la scomparsa, non solo di un grande talento, ma soprattutto di una meravigliosa ragazza di 18 anni che abbiamo visto crescere da vicino nel Club Italia, stagione dopo stagione - prosegue la nota della federazione -. Il primo pensiero va alla famiglia di Julia, alla quale invio le più sentite condoglianze e garantisco che la Federazione Italiana Pallavolo fornirà il massimo sostegno. Siamo in costante contatto con la società Igor Gorgonzola Novara e con il presidente della Federazione turca per dare tutto il supporto possibile. In questo momento penso che ogni altra parola sia inutile, è una tragedia immensa a cui nessuno di noi era minimamente preparato".