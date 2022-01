Svaligiata la casa di Martina Maccarone, amica di Chiara Ferragni

Quattro ladre hanno svaligiato la casa di Martina Maccherone, nota influencer milanese (tra le altre cose amica di Chiara Ferragni). Il furto, come raccontato dalla stessa internet celebrity, è avvenuto nella notte di capodanno mentre Maccarone era fuori città con il compagno e le due figlie. È stata la stessa influencer a condividere sul social network le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza interne; clip rimosse poco dopo la loro pubblicazione su indicazione della polizia.

"Siamo stati le ennesime vittime dei furti che sempre più spesso si verificano nei periodi delle vacanze - ha raccontato Maccherone -. Constatare che sono state delle donne mi ha fatto veramente male, soprattutto perché dai loro vestiti e da come sono curate sembra che non l'abbiano fatto per disperazione o per fame, ma per mestiere".

Il colpo è stato messo a segno intorno a mezzanotte ed è durato circa una ventina di minuti: "Hanno fatto un lavoro veloce, da professioniste. Hanno ignorato il salotto e la cucina per dirigersi subito verso le camere da letto, dove hanno svuotato gli armadi - ha continuato Martina Maccherone -. Non hanno compiuto alcun atto vandalico. A quanto pare lo shopping fatto nel mio armadio le ha pienamente soddisfatte".

Il particolare che però ha scandalizzato l'internet celebrity è un altro: "È stato bruttissimo vedere svuotati i cassetti delle bambine. Hanno portato via tutto, compresi i biberon e i ciucci - ha puntualizzato -. Senza contare i vestitini. Le mie figlie sono così piccole che tra qualche mese avrei comunque dovuto cambiarli tutti per via della crescita, ma li avrei conservati come ricordi preziosi, soprattutto i primi completini che hanno indossato a Natale".

Oltre al valore economico, gli oggetti rubati ne avevano anche uno affettivo, "per me addirittura più importante, anche se sono ben consapevole del valore dei soldi - ha evidenziato l'influencer - Tutto quello che c'era nell'appartamento era frutto del lavoro mio e del mio compagno, ce l'eravamo guadagnato. Certo, erano solo cose, ma alcune di esse erano legate a momenti importanti: per esempio mi facevano ricordare i primi momenti in cui con la mia carta credito mi sono potuta permettere di pagare certe cifre. Mi sono fatta da sola e quelli per me sono stati traguardi significativi".

Scottata dalla brutta esperienza, ora Martina Maccherone sta facendo i conti con un nuovo senso di vulnerabilità: "Avevo scelto il palazzo in cui vivere anche in base agli elevati standard di sicurezza. Abitiamo a un piano alto e c'è un servizio di portineria, ma non è stato sufficiente - racconta - Credo che d'ora in avanti cambierà il mio modo di usare i social. Per tutelare me stessa e la mia famiglia, prenderò le distanze dalla comunicazione totalmente aperta e sincera che ho sempre adottato".