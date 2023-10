Quattro colpi in quattro città: i ladri di gioielli traditi da un'impronta e dal video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Incastrati dall'impronta. Un uomo di 47 anni e una donna di 38, entrambi di origini sudamericane, sono stati arrestati giovedì mattina dai poliziotti della squadra mobile di Viterbo perché accusati di aver messo a segno quattro furti - insieme a una complice ancora ricercata - in gioiellerie di Milano, Firenze, Siena e proprio della cittadina laziale.

L'indagine è iniziata subito dopo il primo colpo messo a segno dalla banda ai danni di una nota gioielleria del centro di Viterbo alla fine dello scorso mese di aprile. I tre, dopo aver distratto la commessa, avevano preso un anello da 17mila euro e avevano fatto perdere le proprie tracce. Gli specialisti della scientifica erano riusciti però a isolare un'impronta digitale sulla vetrina e - anche grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza - gli investigatori erano riusciti a risalire a una delle due donne.

Passo dopo passo, i poliziotti hanno identificato anche l'altra donna e l'uomo del gruppo, ma soprattutto hanno individuato l'auto con cui i tre erano arrivati a Viterbo. Il veicolo, noleggiato con documenti falsi, nel frattempo era stato riconsegnato ma, tramite il tracciato del Gps antifurto della compagnia assicurativa, gli agenti hanno ricostruito i movimenti della banda, notando che a di Milano e Firenze, proprio dove si era fermato il mezzo a maggio, in uno stesso giorno erano stati compiuti due furti identici a quello di Viterbo, con due anelli da 33mila euro come bottino.

Dopo aver scoperto una seconda macchina noleggiata, gli investigatori sono riusciti a certificare un quarto furto, compiuto a Chiusi Scalo, in provincia di Siena, nel giugno scorso, in cui erano stati rubati altri due anelli per un valore di 7mila euro. Dopo l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, il 47enne e la 38enne sono stati rintracciati a Roma e arrestati. Sono in corso, invece, le ricerche della terza complice.