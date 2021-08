Si getta nel lago del parco Forlanini per scappare dai carabinieri: ragazzo morto annegato

Tragedia all'interno del parco Forlanini di Milano dove un ragazzo di 27 anni, E. I., è morto annegato nel laghetto. Lunedì mattina, poco dopo le 11, il giovane si sarebbe gettato in acqua e poi non sarebbe più riemerso nel tentativo di scappare dai carabinieri che inseguivano lui ed altri due complici (qui la ricostruzione della vicenda).

Secondo una prima ricostruzione fornita dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza, una volta in acqua il ragazzo non è stato in grado di riemergere dal lago.

Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto, il laghetto si trova accanto a via Salesina, è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica in codice rosso. Presenti anche i vigili del fuoco, con i sommozzatori, e le pattuglie dei carabinieri.