La metropolitana M1 è stata chiusa

La metropolitana M1 di Milano è stata chiusa per un problema tecnico nel pomeriggio di lunedì 3 ottobre. Il disservizio si è verificato intorno alle 18:30, come precisato da Atm attraverso un tweet.

Il problema, nel dettaglio, riguarda gli impianti di alimentazione dei treni cui è stata tolta alimentazione dopo che una persona è scesa sui binari nella stazione di Bisceglie (non è chiaro se si sia trattato di un tentato suicidio o altro).

Da Atm, interpellata da MilanoToday, hanno precisato che si tratta di un problema di ri-alimentazione e i tecnici dell'azienda sono al lavoro per ripristinare il servizio. Per il momento non è stata resa nota la tempistica.