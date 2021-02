Vede i poliziotti in metro e cambia vagone per scappare: aveva quasi 200 grammi di marijuana

Si trovava a bordo di un treno del metrò e, quando ha visto i poliziotti sulla banchina della fermata di Duomo M1, in direzione Sesto, ha rapidamente cambiato vagone. Un comportamento che non poteva non insospettire gli agenti di polizia della Polmetro, i quali sono saliti a bordo per raggiungerlo.

E' successo sabato mattina poco dopo le undici. L'uomo stava cercando di "mescolarsi" e confondersi in mezzo agli altri passeggeri, ma gli agenti lo hanno bloccato e lo hanno fatto scendere a Palestro per controllarlo.

185 grammi di marijuana

Si tratta di un uomo di 28 anni, cittadino albanese regolarmente domiciliato a Milano con qualche precedente di polizia. Aveva con sé due involucri di cellophane con 185 grammi di marijuana, oltre ad alcune banconote anche di valuta estera, per cui è stato arrestato.