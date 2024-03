Lago di Como: Elvira Mangini muore dopo un'immersione

Si era immersa nelle acque del lago di Como questa mattina, 3 marzo. Lo faceva spesso, era una sub esperta. È morta a causa di un'embolia polmonare Elvira Mangini, veterinaria in pensione di Milano che aveva raggiunto Moregallo, in provincia di Lecco, per un'immersione sportiva nel ramo del lago lecchese. Come spiegato da LeccoToday, nonostante il pronto intervento dei soccorsi, per la donna non c'è stato scampo.

L'allarme è scattato intorno alle ore 10.30. La 65enne si sarebbe sentita male poco dopo essersi immersa dalla riva del territorio comunale di Mandello del Lario. Elvira era riuscita a raggiungere la riva da sola. Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con l'ambulanza della Croce Rossa e l'elicottero di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - decollato da Como. Allertati anche i carabinieri. Dopo le prime cure a a riva, la donna è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco con l'elisoccorso, dove, giunta in condizioni disperate, è morta nel pomeriggio.

Elvira Mangini si trovava a un profondità di 45 metri. Si è sentita male, ha cercato di risalire in superficie, ma si è inabissata. La donna è riuscita ad attivare il palloncino di salvataggio che le ha permesso di risalire e raggiungere, con grande sforzo, la riva del lago. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Non è ancora stato deciso se verrà effettuata l'autopsia sul corpo della donna.

Chi era Elvira Mangini

Elvira, classe 1958, avrebbe compiuto 66 anni il prossimo giugno. Aveva lavorato a lungo come dirigente veterniario nel Dipartimento di prevenzione veterinario di Milano. Nel suo curriculum si legge: "Appassionata di subacquea, in possesso di brevetti tecnici avanzati con utilizzo di miscele, nel tempo libero mi dedico a immersioni tecniche con utilizzo di apparecchi di respirazione a circuito chiuso". Elvira era anche Istruttore Federale subacqueo.