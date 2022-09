Due operai trovati morti in un container

Avrebbero acceso quel fuoco per scaldarsi durante la notte. E proprio durante la notte avrebbero perso la vita. Due uomini, due egiziani di circa 30 anni, entrambi residenti nel Milanese, sono stati trovati morti mercoledì mattina in una sorta di container in un cantiere di Moltrasio, nel Comasco.

Sembra, stando alle prime ricostruzioni, che i due avessero deciso di dormire lì dopo il turno di lavoro. Così, dopo essersi sistemati in un prefabbricato di solito utilizzato come ufficio, i due avrebbero acceso un braciere artigianale per scaldarsi. Fatali potrebbero essere state le esalazioni di monossido di carbonio.

A dare l'allarme è stato un collega 62enne, che quando è arrivato sul cantiere di via Ranzato - dove sono in costruzione delle ville - ha visto i corpi delle vittime. Nonostante l'intervento dei soccorritori, per loro non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono affidate ai tecnici di Ats.