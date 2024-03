Polistirolo dentro alla frittata per i bimbi alla mensa della scuola

Un pezzo di polistirolo in mezzo alla frittata. È quanto ha trovato una bambina nel cibo che stava mangiando nella mensa dell’Istituto Comprensivo Perasso (plesso di via San Mamete, 11 (zona Quartiere Adriano). Il fatto, avvenuto nella giornata di lunedì 25 marzo, è stato reso noto da Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino.

Le scuse di Milano Ristorazione dopo il ritrovamento del polistirolo Gentile ******, la ringraziamo per la sua segnalazione che confermiamo è stata inoltrata alle funzioni competenti e la informiamo che è stata rispettata correttamente la procedura di consegna del campione al nostro Ufficio Qualità e Sicurezza Alimentare per tutte le verifiche e i controlli del caso, sottolineando come la sicurezza alimentare per noi è un requisito fondamentale. Verrà dato riscontro ufficiale alla Direzione Scolastica, alla quale potrete fare riferimento per maggiori informazioni, entro i tempi previsti dalla procedura.

Nel pomeriggio di mercoledì 27 marzo, invece, è trapelato che all’interno di un piatto servito in mensa è stato trovato un oggetto appuntito (non è chiaro se si tratti di un chiodo o di una vite). Quest’ultimo oggetto, nel dettaglio, è stato rinvenuto prima che un bambino lo ricevesse in un piatto. Nessuno, dunque, avrebbe rischiato di ingerirlo.

Si tratta di un periodo decisamente nero per Milano ristorazione, società di proprietà comunale al 99% che fornisce i pasti alle scuole di Milano. Con il polistirolo salgono a cinque i ritrovamenti di corpi estranei nel giro di un mese, dopo i due pezzi di vetro nei panini e l'insetto nel piatto di verdure. Escludendo la lama ritrovata qualche giorno fa, rivelatasi una (pessima) burla di un alunno.

“La situazione è sfuggita di mano e la vicesindaco non si può più nascondere dietro alle "indagini in corso" - ha tuonato De Chirico -. Le famiglie milanesi devono sapere cosa sta succedendo e il silenzio non è la strategia giusta. Ho ricevuto decine di chiamate da mamme e papà preoccupatissimi dalla situazione. Non si può vivere nell'ansia e intimare ai bimbi di fare attenzione e di verificare bene cosa mangiano, anche perché soprattutto nei nidi i bimbi non sono in grado di auotgestirsi e, per ovvi motivi, non si può chiedere alle educatrici di seguire attentamente le operazioni di consumo del pasto di 7/8 bimbi contemporaneamente. Dopo la Pasqua è necessario che la commissione Enti Paetecipati, in capo alla minoranza di Palazzo Marino, convochi una commissione a porte chiuse per ascoltare cosa è accaduto e cosa si pensa di fare”.