L'uomo che morde un poliziotto al dito per fuggire

Calci, pugni e anche un morso. Un ragazzo di 23 anni, un cittadino egiziano irregolare in Italia e con precedenti, è stato arrestato sabato mattina a Milano dopo aver aggredito due agenti, mandandone uno in ospedale.

I problemi sono iniziati verso le 8.30, quando il 23enne è stato fermato da una volante per un normale controllo in via Chavez. Alla vista dei poliziotti, l'uomo ha prima cercato di allontanarsi e poi ha iniziato a dare in escandescenze minacciandoli. Dalle parole ai fatti il passo è stato breve e l'arrestato si è scagliato contro gli agenti colpendoli con calci e pugni e mordendo al dito il capo pattuglia, che è stato ricoverato in ospedale con una prognosi di 10 giorni per le ferite.

Alla fine, il 23enne è stato bloccato e ammanettato. Deve rispondere dell'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.