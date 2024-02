Decine di pompieri intossicati al comando di via Messina

Una trentina di persone è rimasta intossicata nella caserma dei vigili del fuoco di via Messina, la mattina di sabato 3 febbraio.

Non è chiaro cosa sia avvenuto, ma sul posto sono intervenuti diversi mezzi inviati dal 118. Dai primissimi riscontri, parrebbe un'intossicazione alimentare per qualcosa mangiato in mensa, ma al vaglio sono diverse ipotesi. Alcuni vigili del fuoco hanno iniziato a stare male, con vomito e forte dissenteria. E si è reso necessario l'invio dei soccorritori del 118.

Non ci sono persone in gravi condizioni, anche se diversi pompieri sono stati portati per accertamenti al Sacco e al Fatebenefratelli. Le persone soccorse hanno dai 25 ai 55 anni.

Il comando dei vigili del fuoco fa sapere che nessuna ripercussione, nonostante la problematica, c'è stata sul servizio erogato e tutte le squadre sono regolarmente pronte per gli interventi.