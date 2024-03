Occupazione al Parini, il preside non abbandona la scuola: "Dormirò qui"

Non ha nessuna intenzione di allontanarsi dalla “sua” scuola Massimo Nunzio Barrella, preside del liceo Parini, istituto occupato dagli studenti nella mattinata di martedì 4 marzo. "Mi dicono che vogliono continuare fino a giovedì e io rimarrò presente durante tutta l’occupazione, stanotte dormirò qui - ha detto Barrella -. Non mi allontanerò. Avverto una grande responsabilità, sia dell’incolumità dei ragazzi che partecipano all'occupazione, sia per infiltrati possibili che magari hanno cattive intenzioni o potrebbero abbandonarsi ad atti di vandalismo".

La paura è che possa ripetersi quello che è accaduto al liceo Severi Correnti, dove l’occupazione è terminata con una conta dei danni pari a 70mila euro. Attualmente la situazione è “molto calma”, ha puntualizzato il preside. I ragazzi che occupano "sono in aula magna e in cortile - prosegue - e so che ci sono state assemblee stamattina, che hanno proiettato un film. Suppongo che le ragioni dell'occupazione siano le stesse di altri licei" che includono critiche al ministro Valditara, i recenti scontri tra studenti e forze dell'ordine e, più in generale, la richiesta di maggior sostegno psicologico. "Manifestare il proprio dissenso - osserva Barrella - non è negativo, il problema è impedire ad altri di esprimere un'opinione diversa. Io non ho mai proibito di manifestare il proprio pensiero, tant’è che non ho chiesto l'intervento delle forze dell'ordine per far sgomberare e non lo farò se si comportano civilmente. Ho solo chiesto di identificare chi non è del Parini".

Per Barrella si tratta della quinta occupazione alla quale assiste da quando è alla guida del Parini. "Ho sempre trovato un modus vivendi ragionevole - afferma - poi è chiaro che tensioni posso verificarsi, soprattutto all’inizio". Visti i precedenti in altri istituti il preside vuole scongiurare ogni tipo di azione violenta. "Sono molto fiducioso - ammette - a parte la delusione iniziale". La settimana scorsa il preside aveva concesso, assieme ai docenti, due giorni di cogestione, durante i quali "i ragazzi hanno invitato chi volevano per affrontare temi di attualità".

Adesso vigilerà affinché non ci siano resse, che neper evitare che qualcuno si faccia male e che non ci siano danni alle strutture. "Ecco perché mi fermerò qui anche questa notte se loro decidono di fermarsi - sottolinea -. Poi se sentirò rumori strani o ingressi dal portone vorrò capire chi entra e chi esce anche perché ci sono dei minorenni e avverto questa responsabilità". Guai a chiamarlo autoritario. "Nessuno può dirmi che lo sia - conclude Barella -. Ho sempre lasciato liberà di pensiero a tutti, e sempre lo farò, chiaramente nell’alveo democratico".