Incidente Esselunga: la protesta a Milano contro le morti bianche

A Milano si protesta contro le morti sul lavoro. Il Partito rifondazione comunista ha indetto un sit in davanti alla prefettura meneghina per l'incidente nel cantiere dell'Esselunga a Firenze. "Quattro uomini morti e ancora un disperso, altri tre ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Solo perché usciti di casa per una 'normale' giornata di lavoro. Cordoglio e rabbia non bastano più", dice Matteo Prencipe, Segretario provinciale del Prc.

"Specie di fronte al liberi tutti che il ministro Salvini ha promosso con la modifica delle legge sui subappalti, rendendo ancora più difficile ogni controllo e quasi impossibili individuare i responsabili. Lunedì 19 febbraio saremo davanti alla prefettura di Milano per chiedere più sicurezza e rispetto per la vita delle lavoratrici e dei lavoratori e il sostegno per la proposta di legge per l’istituzione del reato di omicidio e lesioni gravissime sul lavoro". L'appuntamento è per lunedì 19 febbraio alle 17.30 in corso Monforte 31.