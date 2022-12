"Troppe risse e rapine": chiusa la disco Pura Vida

Troppe rapine, liti e risse anche violente. Per questo motivo il questore ha deciso di chiudere la discoteca Pura Vida di via Boncompagni, zona Corvetto, sospendendo per 15 giorni la licenza al gestore.

Nella mattinata di giovedì 15 dicembre i poliziotti hanno notificato la sospensione al titolare. Il provvedimento è scattato dopo che gli agenti, dallo scorso gennaio, sono dovuti intervenire diverse volte per sedare risse, aggressioni e rapine. Questi episodi, sottolinea la questura, erano caratterizzati "da particolare ferocia e gravità" e vedevano "coinvolti anche gli addetti alla sicurezza che, oltre a rendersi protagonisti di episodi di violenza, si sono dimostrati del tutto incapaci di prevenire il verificarsi di pericoli per la sicurezza e l’incolumità degli avventori del locale".

A segnare l'apice delle violenze una rissa scoppiata ad ottobre, quando, dopo la serata, un cliente che era in compagnia di due amiche aveva discusso con un altro uomo, perché quest'ultimo stava infastidendo una delle donne. Poco dopo l'avventore si era allontanato, ma quattro ragazzi lo avevano immobilizzato per farlo picchiare dall'altro uomo. Quest'ultimo lo aveva colpito in faccia con una bottiglia di vetro ferendolo gravemente, per poi colpirlo anche al collo e alla schiena. La vittima all'epoca era stata trasportata all'ospedale in codice rosso, per poi essere dimessa con una prognosi di trenta giorni.