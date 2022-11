Rapina in banca a Vermezzo: cliente 'sequestrato' in bagno, i 3 banditi presi subito dopo

Il colpo e le manette, tutto nel giro di pochi minuti. Tre uomini, tutti trasfertisti di origine siciliana e con precedenti specifici, sono stati arrestati venerdì mattina a Vermezzo con Zelo con le accuse di tentata rapina aggravata, sequestro di persona e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale dopo aver cercato di svaligiare una banca a Vermezzo con Zelo.

Verso le 8.50, stando a quanto appreso, i tre - tutti a volto coperto - sono entrati nella filiale Mps di via Carmine Ponti e si sono subito diretti verso le casse. Lì, con un taglierino in pugno, hanno sequestrato un cliente nel bagno e hanno poi obbligato il funzionario a consegnare loro 1.500 euro.

Quando sono usciti dalla banca, però, i tre hanno trovato ad attenderli i carabinieri, che avevano già cinturato l'istituto chiudendo tutte le vie di fuga. I malviventi - che pare in passato siano stati protagonisti di altre rapine in banca - sono quindi stati bloccati e arrestati: per loro si sono aperte le porte del carcere di Pavia. Gli abiti, i cellulari e la lama usati per il blitz sono stati posti sotto sequestro, mentre i contanti sono stati restituiti alla banca.