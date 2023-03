Folle rapina in ospedale: uomo picchia il vigilante per rubare una sedia a rotelle

Calci e pugni per una sedia a rotelle. Incredibile rapina martedì mattina all'ospedale San Carlo, dove un uomo di 28 anni - un italiano con precedenti - è stato arrestato dopo aver picchiato il vigilante nel tentativo, inspiegabile, di rubare una sedia a rotelle.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, poco dopo le 7, il 28enne è entrato nell'area del pronto soccorso dell'ospedale di via Pio II e ha subito mostrato un certo "interesse" per la sedia. Le sue azioni non sono sfuggite alla guardia, un 62enne italiano, che ha subito cercato di bloccarlo.

Per tutta risposta, però, l'uomo si è scagliato contro il vigilante colpendolo con calci e pugni al volto. Alla fine a fermarlo sono stati gli agenti delle volanti, che lo hanno arrestato con l'accusa di tentata rapina aggravata. Nella sua furia, il 28enne - che non ha fornito alcuna spiegazione del suo gesto - ha anche danneggiato la porta di ingresso del pronto soccorso.