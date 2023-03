Baby rapinatori colpiscono passante con un sasso davanti la loro casa

Hanno tentato di rapinare e prendere a sassate un passante davanti alla struttura per minori non accompagnati che li accoglie a Milano. E - finale scontato - sono finiti in manette. Due dei tre ragazzini che nel pomeriggio di mercoledì hanno cercato di assaltare un 28enne italiano in viale Sarca sono stati fermati dalla polizia del Commissariato Greco Turro. Sono due egiziani di 18 e 17 anni. Vengono visti mentre rientrano a "Casa Testi", al civico 245 di viale Sarca, dove poco prima hanno aggredito il passante. Il terzo giovane, anche lui presumibilmente straniero, è ancora libero.

Il violento tentativo di rapina è andato in scena pochi minuti prima delle 17, tra i centri commerciali Biccoca Village e Centro Sarca, accanto alle case popolari note come 'case bianche' (come quelle di via Salomone) ma che bianche non sono. La vittima ha raccontato alla polizia di Stato che i rapinatori hanno cercato di strappargli collana dal collo e orologio dal polso. Dopo la sua reazione, sono scappati ferendolo con un sasso in faccia, per fortuna in modo non grave.

Il 28enne, che stava rincasando con la borsa della spesa, è stato soccorso in codice giallo (poi declassato a giallo) da un equipaggio dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. È stato trasportato all'ospedale Niguarda. Sul caso continuano le indagini degli agenti di polizia per cercare di individuare il terzo baby rapinatore.