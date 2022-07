Turista aggredito con lo spray al peperoncino: ennesima rapina nella zona della movida

L'aggressione e la fuga col bottino. Ennesima rapina nella zona della movida milanese nella notte tra sabato e domenica. A farne le spese, stando a quanto riferito dalla polizia, è stato un 18enne americano, un turista che è arrivato in città dalla California.

Verso le 3, secondo la denuncia della vittima, il giovane è stato avvicinato in corso Garibaldi da uno scippatore che gli ha spruzzato dello spray al peperoncino sul volto, per poi strappargli la collanina in oro e fuggire. Il ragazzo è finito in codice verde al Fatebenefratelli per essere medicato, mentre l'aggressore è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Una missione che non è riuscita, invece, a un 19enne - un cittadino marocchino - che è stato fermato un'ora dopo in viale don Luigi Sturzo, sempre in zona. Il ladro ha rubato 200 euro in contanti dalla tasca di un 31enne, anche lui un cittadino americano in visita in città, ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato dalla polizia, che lo ha arrestato con l'accusa di furto con destrezza.