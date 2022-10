Milano, il blitz del rapinatore nel market con una spada di 60 centimetri

Il raid arma in pugno. E le manette. Un uomo di 38 anni, un cittadino marocchino con precedenti e irregolare in Italia, è stato arrestato giovedì sera a Milano con l'accusa di rapina aggravata dopo aver messo a segno un colpo all'interno di un mini market di via 5 maggio, in zona Quarto Oggiaro.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, il blitz è andato in scena verso le 21.30, quando il 38enne ha fatto irruzione nel locale minacciando il titolare, un turco 46enne, con una spada con una lama di circa 60 centimetri. Dopo aver afferrato alcune bevande, alcoliche e non, il rapinatore è uscito dal market e ha cercato di allontanarsi, ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato dalla polizia, allertata dalla stessa vittima.

Fortunatamente il 38enne ha subito posato l'arma e non ha opposto resistenza. Per lui sono quindi scattate la manette.