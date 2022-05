Uomo aggredito alle spalle e rapinato: gli portano via anche la fede

Gli hanno portato via tutto. Anche la fede nuziale. Un uomo di 40 anni, cittadino dello Sri Lanka, è stato rapinato lunedì sera a Milano da due malviventi che per ora sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

Stando a quanto raccontato dallo stesso 40enne alla polizia, il raid degli scippatori è andato in scena verso le 23 in via degli Imbriani. Lì, l'aggredito sarebbe stato sorpreso alle spalle dai due, che lo avrebbero colpito e buttato a terra per poi portargli via le uniche cose di valore che aveva con sé: una collanina in oro e l'anello del matrimonio.

Soccorso dai medici del 118, il 40enne è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli per essere medicato. La polizia ha invece raccolto la sua testimonianza alla ricerca di elementi utili che possano portare all'identificazione dei due rapinatori.