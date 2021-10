Tenta una rapina e ne compie un'altra nella stessa via, arrestato

Ha aggredito e tentato di rapinare una donna, senza riuscirci. Poi è 'passato' ad un'altra, stavolta riuscendo nell'intento, ma nel frattempo era già arrivata sul posto la polizia: gli agenti lo hanno individuato rapidamente e arrestato.

E' successo a Milano nel pomeriggio di mercoledì 20 ottobre in via Lepetit, zona Stazione Centrale, intorno alle quattro. L'uomo (un libico di ventisette anni con alcuni precedenti per reati contro il patrimonio, irregolare in Italia) ha 'puntato' una donna di trentadue anni, di nazionalità italiana, e ha provato a strapparle la borsa dalla spalla. Ma lei ha resistito all'aggressione e ha immediatamente chiamato il 112. Poco più tardi, nella stessa via, il malvivente ha strappato la collanina a una donna russa di quarantadue anni.

La polizia, però, nel frattempo era arrivata nei paraggi. La volante è stata avvicinata da entrambe le vittime che hanno descritto agli agenti l'aspetto dell'uomo. Per i poliziotti è stata questione di pochi attimi: lo hanno individuato nei dintorni e arrestato per tentata rapina e furto con strappo. La collana è stata restituita alla quarantaduenne.