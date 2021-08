L'uomo aggredito da un rapinatore armato per 40 franchi

Il raid e le manette, tutto in pochi minuti. Un ragazzo di 18 anni, un egiziano con precedenti alle spalle, è stato arrestato nella notte con l'accusa di rapina dopo aver aggredito e derubato un 34enne italiano residente in Svizzera.

Il blitz del bandito è andato in scena verso le 4.30 in via Giulio Natta, al Gallaratese. Lì, stando a quanto ricostruito e riferito dai carabinieri, il 18enne ha avvicinato l'uomo e gli ha puntato contro un coltello, costringendolo a consegnargli un borsello al cui interno c'erano i documenti e 40 franchi in contanti.

È stata la stessa vittima a dare l'allarme al 112, che ha subito inviato sul posto una pattuglia del Radiomobile. I militari hanno così raccolto la testimonianza del 34enne e si sono messi sulle tracce del rapinatore, con la caccia all'uomo che ha dato i suoi frutti pochi minuti dopo.

L'aggressore è stato infatti trovato in via Appennini, poco distante, ancora con il bottino appena scippato. Per lui si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.