Zuffa davanti alla Stazione Centrale: accoltellato un ragazzo

Prima una parola di troppo, poi le coltellate e le bottigliate. Risultato? Una persona accoltellata e una leggermente ferita. È il bilancio della zuffa avvenuta fuori dalla Stazione Centrale di Milano nel pomeriggio di martedì 27 settembre.

Tutto è iniziato intorno alle 16.30 quando un ragazzo (sembra fosse ubriaco) ha iniziato a importunare una coppia di giovani che stava attraversando la piazza davanti allo scalo ferroviario milanese. Il giovane che era con la fidanzata ha quindi estratto un coltello da cucina e si è scagliato contro l'altro ragazzo causandogli ferite all'addome e alle braccia. La vittima, sempre secondo la ricostruzione della questura, ha quindi colpito il 25enne con una bottiglia di vetro.

Il primo uomo - non ancora identificato - è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli; il 25enne (cittadino romeno) è stato fermato dai poliziotti e verrà accompagnato in questura, il coltello che aveva con sé è stato sequestrato.