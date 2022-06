Rissa con lancio di bottiglie e sassi in Stazione Centrale

Si sono presi a botte lanciandosi anche bottiglie e sassi. Rissa tra dieci persone nella notte tra giovedì 23 giugno e venerdì 24, in piazza Duca D'Aosta, zona Stazione Centrale. Sul posto la polizia di Stato, che ha fermato, identificato e denunciato due maggiorenni e due minori.

Verso l'una e trenta una decina di persone ha iniziato a picchiarsi e lanciare vari oggetti. Arrivati davanti alla Stazione, gli agenti sono riusciti a bloccare 4 marocchini di 32, 24, 17 e 16 anni. Sia per i maggiorenni sia per i minorenni è scattata una denuncia per rissa, resistenza a pubblico ufficiale e lancio di oggetti pericoli.

Un'altra rissa era scoppiata nelle scorse settimane davanti al locale La Rumba (ex Gozadera) di via Giacosa, zona via Padova. L'episodio, sommato a molti altri dello stesso genere, era costato ai gestori la revoca della licenza. Anche in questo caso partecipanti alla lite, che avevano trascorso la serata nel locale, erano stati indagati, oltre che sanzionati, dalla polizia.