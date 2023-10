Lascia i cani in auto e va a fare la spesa: una donna ruba i due cuccioli

Il tempo di un paio di commissioni e i cuccioli erano spariti. Una donna di 42 anni, un'italiana di Bellusco, in Brianza, è stata denunciata dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato per aver rubato due cani da un'auto parcheggiata fuori dal supermercato Md di Ornago.

L'allarme è stato dato dalla stessa proprietaria degli animali, che ha chiesto aiuto ai carabinieri raccontando di aver lasciato per pochi attimi i suoi due spitz nella vettura e di non averli trovati al suo ritorno. Grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, i militari hanno visto due donne avvicinarsi all'auto, forzare i finestrini - lasciati un po' aperti proprio per i due cani - e poi andare via col "bottino".

Dai frame, i carabinieri hanno riconosciuto la 42enne e sono quindi subito andati a casa sua, dove effettivamente i due cagnolini sono stati trovati nel cortile. Gli animali sono stati restituiti alla proprietaria, mentre la donna è stata indagata. La sua complice, al momento, non è stata identificata.