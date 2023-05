È il giorno dello sciopero dei mezzi: la situazione in diretta

Oggi a Milano è il giorno dello sciopero dei mezzi a Milano. I trasporti pubblici della città potrebbero fermarsi per 4 ore e, più precisamente, come comunicato dall'Atm, potrebbero bloccarsi dalle 8.45 alle 12.45.

L'agitazione era stata preannunciata nei giorni scorsi sul calendario del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Lo sciopero è stato proclamato "per rivendicare la mancanza nel Ccnl di contenuti essenziali per la categoria soprattutto in relazione all'aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l'orario e l'organizzazione del lavoro e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione".

Tutti i mezzi che si fermeranno

Per il momento non è chiaro quali e quanti mezzi rimarranno fermi a causa dello sciopero, i disagi effettivi si conosceranno intorno alle 8.45. Tutto dipenderà dall'adesione effettiva dei lavoratori (a questo indirizzo possono essere consultate le percentuali di adesione agli scioperi recenti). C'è però una certezza: lo scioperò avrà una durata di 4 ore.

Sempre oggi Slai-Prol-Cobas ha organizzato uno sciopero generale nazionale di solidarietà del personale dipendente dalle aziende dei settori privati, cooperativo e appalti inerenti al servizio pubblico.