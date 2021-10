Sciopero generale di 24 ore: treni, metro, bus a rischio

Lunedì 11 ottobre, per via dello sciopero, sarà una giornata a rischio per tutti i trasporti a Milano e in Italia: treni, metro, bus e tram potrebbero saltare per via delle manifestazioni. Tutto dipenderà dall'adesione dei lavoratori.

Le organizzazioni sindacali del trasporto pubblico Cub Trasporti, Usb lavoro privato Lombardia, Sgb, Al Cobas e Sol Cobas hanno proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati.

Gli orari dello sciopero di metro e bus a Milano

Per quanto riguarda le linee Atm a Milano, l'agitazione del personale delle linee di superficie e metropolitane è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

I disagi maggiori, come sempre, potrebbero verificarsi nel mondo dei trasporti. I dipendenti delle compagnie aeree possono fermarsi per tutte le 24 ore dell'11 ottobre, mentre le autostrade saranno a rischio dalle 22 di domenica alle 22 di lunedì. Lo sciopero del trasporto pubblico locale - metro, autobus e tram Atm a Milano - durerà "24 ore ma con modalità territoriali". Possibile caos, inevitabilmente, anche per gli uffici pubblici, con un occhio particolare rivolto alle scuole.

Gli orari dello sciopero dei treni

Il potenziale blocco del settore ferroviario - Trenitalia, Italo e Trenord in Lombardia - può scattare invece dalle 21 del 10 ottobre fino alle 21 del giorno successivo, con le società che hanno già comunicato gli orari dei possibili stop.

Le ragioni della protesta

La protesta è rivolta "contro le politiche del governo Draghi e dell'Unione Europea che scaricano la crisi sulle spalle dei lavoratori e delle lavoratrici ad esclusivo vantaggio della classe padronale e del potere finanziario". Le singole organizzazioni sindacali hanno dettagliato in modo diverso le ragioni dello sciopero. Tra queste: l'opposizione a tutti i licenziamenti, l'introduzione del green pass, la lotta alle discriminazioni ed alla precarietà e la richiesta di garanzia del reddito e di sicurezza sul lavoro.