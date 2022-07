Lo sciopero dei treni a Milano senza fasce di garanzia

Sciopero Trenord in arrivo. Tra domenica 10 e lunedì 11 luglio andrà infatti un'agitazione dei ferrovieri indetta dalle Rsu 1A Pdm e Rsu 1b Pdb, le stesse rappresentanze sindacali che da maggio scorso hanno già proclamato nove agitazioni, irritando - e non poco - l'azienda, che alla fine dello scorso anno aveva parlato apertamente di "modalità che intende causare significativi disagi ai passeggeri, vanificando la tutela della mobilità assicurata dalle fasce di garanzia, nonostante le aperture al dialogo".

A rendere tesi i rapporti tra le sigle e la società che gestisce il trasporto ferroviario regionale è la scelta da parte di Trenord di utilizzare un sistema informatico di programmazione e gestione dei turni, che - a dire dei lavoratori - invierebbe modifiche ai dipendenti il giorno prima del loro impiego e spesso fuori dall'orario lavorativo.

Lo sciopero, stando a quanto riporta il portale dedicato del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inizierà alle 3 della notte del 10 luglio - quindi tra sabato e domenica - e terminerà alle 2 della notte successiva, quindi tra domenica e lunedì.

Per l’intera giornata di domenica, si legge in una nota diffusa dalla società che gestisce il trasporto ferroviario regionale, "in Lombardia i treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express potranno subire limitazioni e cancellazioni". "Trattandosi di un’agitazione sindacale indetta in un giorno festivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l’azienda non potrà attuare alcun servizio minimo di garanzia". In pratica l'agitazione sarà totale e non ci saranno le classiche fasce di garanzia.

"A causa dello sciopero, domenica non saranno garantiti i collegamenti verso Arona Air Show 2022 – che si terrà ad Arona nei giorni 9 e 10 luglio – il Lago di Garda e le destinazioni turistiche", ha sottolineato Trenord. "Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 e tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1", ha concluso l'azienda.