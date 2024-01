È comparsa una scritta antisemita a due passi dalla sinagoga di Milano

"Via Gaza, ebrei letame". È la scritta antisemita comparsa sulla targa di marmo di via San Barnaba a Milano, praticamente a due passi dal tribunale e a poche decine di metri dal tempio ebraico di via della Guastalla. Sul caso sono in corso accertamenti, la frase era già stata segnalata alla questura nella giornata di mercoledì 17 gennaio.

"Credo che questo sia un atto molto grave di un clima molto grave, perché sostanzialmente ci fa ritornare a numeri e atti molto bui per questa città", ha commentato in consiglio comunale Daniele Nahum, esponente del Pd. Il consigliere ha anche fatto notare che: "I ragazzi ebrei, di religione ebraica, dei movimenti scoutistici hanno dovuto cambiare le loro sedi e andare in luoghi più sicuri per ragioni di sicurezza"; per poi concludere: "Non dobbiamo replicare il Medio Oriente a Milano e dobbiamo fare di tutto per non replicarlo. Dovremmo fare di tutto per avvicinare le parti e farle dialogare. Non dobbiamo abbassare la guardia nei confronti dell'antisemitismo, che sta riemergendo in Italia e in questa città" anche perché a Milano, ha sottolineato, essendo città medaglia d'oro alla resistenza, "non possiamo permettere queste cose".

Non è la prima volta. A metà ottobre erano comparse frasi antisemite in via Saint Bon e in via Soderini. Queste ultime due ("prima Hitler poi Hamas, per voi ebrei forni e camere a gas" e "Viva Hamas, ebrei vi facciamo saltare tutti"), sarebbero state vergate da un 57enne italiano. L'uomo era stato identificato dai carabinieri.