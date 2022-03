Bestemmie e disegni osceni sui muri, giochi bruciati: la scuola materna devastata dai vandali

Hanno distrutto tutto quello che hanno trovato. Hanno lasciato le loro "firme" sui muri. E, non contenti, hanno cercato di bruciare anche i giochi dei bimbi. Folle raid dei vandali nel weekend nella scuola materna di via Monviso a Milano, che lunedì mattina è rimasta chiusa proprio perché le due aule erano completamente inagibili. La scoperta è stata fatta al momento di riaprire dopo il fine settimana e sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e della polizia scientifica, impegnati nei rilievi del caso per cercare di dare un nome e un volto a chi si è divertito a ridurre le classi in quel modo.

"La situazione era molto compromessa - ha raccontato Alessandro Giungi, consigliere del Pd che ha visitato la struttura insieme a Giulia Pelucchi, presidente del Municipio 8 -. La schiuma di più estintori sparata dappertutto, mobili rovesciati, scritte oscene sui muri e sugli armadi. Addirittura un tentativo di dar fuoco ad alcuni giocattoli". Ma, ha sottolineato l'esponente di palazzo Marino, "ho due brutte notizie per gli infami che si sono accaniti contro un luogo protetto e dedicato ai più piccoli. La prima, che era presente la polizia di Stato con la squadra Scientifica, vi beccano. La seconda, che grazie a maestre e personale Ata davvero eccezionali la materna molto probabilmente riapre già da domani. Un'ultima riflessione - ha concluso Giungi -, aprite un giornale, ascoltate un telegiornale, forse vi sarà utile a vergognarvi almeno un po'.

Sulla stessa lunghezza d'onda la Pelucchi: "Questo lunedì inizia proprio male. Dei delinquenti hanno fatto trovare ai bambini e alle bambine la loro scuola dell’infanzia di Via Monviso sotto sopra. Sui muri falli e bestemmie, un estintore svuotato nel corridoio, fogli bruciati. Nessun furto, solo la voglia di distruggere una scuola frequentata da bambini di tre, cinque anni. È intervenuta la scientifica, la polizia di Stato e il comune ripristinerà gli spazi affinché possano essere agibili domani mattina - ha confermato anche lei -. Siete delle bestie, non siete fighi".